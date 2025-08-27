Челябинец лишился квартиры и 3 млн рублей, попав под влияние мошенников

После этого на телефон пенсионера стали поступать сообщения о несанкционированном доступе в его личный кабинет на портале «Госуслуги». Далее с ним связался якобы начальник службы безопасности многофункционального центра, который сообщил, что необходимо обратиться в Центральный банк, чтобы заблокировать счета.