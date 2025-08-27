Челябинец лишился квартиры и 3 млн рублей, попав под влияние мошенников

Все произошло в Ленинском районе. Там в полицию обратился 68-летний местный житель.
Он рассказал, что все началось со звонка от якобы оператора сотовой связи, который уведомил об окончании срока договора обслуживания. Для продления договора мужчина назвал собеседнику код из SMS.
После этого на телефон пенсионера стали поступать сообщения о несанкционированном доступе в его личный кабинет на портале «Госуслуги». Далее с ним связался якобы начальник службы безопасности многофункционального центра, который сообщил, что необходимо обратиться в Центральный банк, чтобы заблокировать счета.
Затем с горожанином связался сотрудник юридической службы Центробанка, который под предлогом предотвращения мошеннических действий убедил приобрести мобильный телефон с поддержкой различных приложений. Общение с мошенниками продолжилось по видеосвязи посредством нового телефона.
«Также лже-сотрудник Центробанка сообщил, что кто-то, используя данные челябинца, осуществил денежный перевод в поддержку недружественной страны. Звонивший заявил: для того, чтобы доказать свою невиновность и избежать уголовной ответственности, необходимо перевести свои накопления. Следуя инструкциям, потерпевший перевел 2 млн 899 тыс. рублей на счет мошенников», — отметили в региональном Главке МВД.
Кроме того, аферисты сообщили пенсионеру об оформленном на его имя банковском кредитном обязательстве, для погашения которого убедили продать свою квартиру, а вырученные 6,1 млн передать курьеру.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество).