В Ростовской области после воздушной атаки оказались повреждены дома

В Ростовской области после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 27 августа, были повреждены дома. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По информации донского главы, в Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками оказались посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, пострадал автомобиль.
В Новошахтинске фрагменты беспилотника упали во двор частного дома. Повреждения получили крыша постройки и кровли нескольких соседних домов, машина, было нарушено энергоснабжение одного из домовладений.
В Ростове-на-Дону, в переулке Халтуринском, ночью полыхала кровля четырехэтажного жилого дома. Огнем было охвачено 250 кв. метров, возгорание оперативно локализовали. Тогда же 15 эвакуированных жильцов здания разместили в пункте временного размещения, в школе № 55. Пострадавших не было.
Сегодня, 27 августа, должны провести оценку ущерба. Всего в течение ночи воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах.
Подпишись на нас в Telegram.