Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области после воздушной атаки оказались повреждены дома

Ущерб после ночной атаки БПЛА уточнил врио губернатора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 27 августа, были повреждены дома. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По информации донского главы, в Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками оказались посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, пострадал автомобиль.

В Новошахтинске фрагменты беспилотника упали во двор частного дома. Повреждения получили крыша постройки и кровли нескольких соседних домов, машина, было нарушено энергоснабжение одного из домовладений.

В Ростове-на-Дону, в переулке Халтуринском, ночью полыхала кровля четырехэтажного жилого дома. Огнем было охвачено 250 кв. метров, возгорание оперативно локализовали. Тогда же 15 эвакуированных жильцов здания разместили в пункте временного размещения, в школе № 55. Пострадавших не было.

Сегодня, 27 августа, должны провести оценку ущерба. Всего в течение ночи воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше