Небрежный уфимец утопил свою Lada Priora

Сотрудники экстренной службы напоминает водителям о необходимости всегда проверять надежность ручного тормоза и ставить автомобиль на передачу на склоне. Не рекомендуется оставлять машину без присмотра у водоемов и на уклоне, так как одно неверное действие может потребовать вмешательства спасателей и привести к материальным потерям.