Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небрежный уфимец утопил свою Lada Priora

Уфимец случайно утопил свою машину в реке Белой.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 27 августа, в районе улицы Кемеровской у Северного автовокзала Уфы специалисты поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты извлекли из реки Белой Lada Priora. Как сообщает ведомство, машина скатилась в воду из-за неисправного ручного тормоза.

По данным УГЗ, водитель включил стояночный тормоз, но затем пересел в другой автомобиль. В этот момент машина самопроизвольно покатилась в воду. К счастью, в салоне никого не было, пострадавших в результате инцидента нет.

Транспортное средство, когда приехали спасатели, находилось на глубине около 1,5−1,7 метра, в 7−10 метрах от берега. С применением водолазного снаряжения специалисты обследовали дно и берег, убрали препятствия, зацепили тросом и успешно вытащили автомобиль на сушу.

Сотрудники экстренной службы напоминает водителям о необходимости всегда проверять надежность ручного тормоза и ставить автомобиль на передачу на склоне. Не рекомендуется оставлять машину без присмотра у водоемов и на уклоне, так как одно неверное действие может потребовать вмешательства спасателей и привести к материальным потерям.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.