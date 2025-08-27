Небрежный уфимец утопил свою Lada Priora

Сегодня утром, 27 августа, в районе улицы Кемеровской у Северного автовокзала Уфы специалисты поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты извлекли из реки Белой Lada Priora. Как сообщает ведомство, машина скатилась в воду из-за неисправного ручного тормоза.
По данным УГЗ, водитель включил стояночный тормоз, но затем пересел в другой автомобиль. В этот момент машина самопроизвольно покатилась в воду. К счастью, в салоне никого не было, пострадавших в результате инцидента нет.
Транспортное средство, когда приехали спасатели, находилось на глубине около 1,5−1,7 метра, в 7−10 метрах от берега. С применением водолазного снаряжения специалисты обследовали дно и берег, убрали препятствия, зацепили тросом и успешно вытащили автомобиль на сушу.
Сотрудники экстренной службы напоминает водителям о необходимости всегда проверять надежность ручного тормоза и ставить автомобиль на передачу на склоне. Не рекомендуется оставлять машину без присмотра у водоемов и на уклоне, так как одно неверное действие может потребовать вмешательства спасателей и привести к материальным потерям.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.