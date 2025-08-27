Экс-главу района Воронежской области отправили на 2 года в колонию за мошенничество

— На предварительном следствии мужчина возместил ущерб в полном объеме. Суд назначил виновному два года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Осужденный лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на три года, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.