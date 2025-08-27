Ричмонд
Экс-главу района Воронежской области отправили на 2 года в колонию за мошенничество

Осужденный Юрий Мишанков, возглавлявший Россошанский район Воронежской области, заплатит в бюджет штраф в полмиллиона.

Кантемировский райсуд приговорил Юрия Мишанкова к двум годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Будучи главой райадминистрации Россошанского района Воронежской области, он мошенническим путем перевел из муниципальной собственности в личную два земельных участка, причинив ущерб району в сумме более 5,6 млн рублей. В основу уголовного дела легли материалы УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

— На предварительном следствии мужчина возместил ущерб в полном объеме. Суд назначил виновному два года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Осужденный лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на три года, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.