В Красноярске работники банка спасли клиентку от мошенников

В дежурную часть полиции обратилась жительница Советского района Красноярска, которая заявила о факте мошенничества. Ей на мобильный телефон позвонили неизвестные, и, представившись сотрудниками Почты России, вынудили ее сообщить код из СМС-сообщения. Предлогом для раскрытия этой информации стало якобы ожидающее женщину в отделении заказное письмо.
Далее ситуация развивалась по уже знакомой схеме: потерпевшей стали звонить «представители силовых ведомств», которые сообщили о том, что ее личный кабинет на портале Госуслуг взломан, а неизвестные подали заявки на получение кредитов от ее имени. Затем женщина, следуя инструкции аферистов, подала заявку на кредит в банке. Эти средства злоумышленники требовали перевести на «безопасный счет».
Когда кредит в размере 700 тысяч рублей одобрили, женщина попыталась перевести эти деньги на дебетовую карту, но счет оказался заблокирован. Тут с ней связались настоящие работники службы безопасности банка и вызвали ее в офис. Уже там женщина узнала, что она едва не лишилась денег, поверив аферистам.
Заведено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество», ведется следствие.