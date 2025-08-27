В Красноярске работники банка спасли клиентку от мошенников

Далее ситуация развивалась по уже знакомой схеме: потерпевшей стали звонить «представители силовых ведомств», которые сообщили о том, что ее личный кабинет на портале Госуслуг взломан, а неизвестные подали заявки на получение кредитов от ее имени. Затем женщина, следуя инструкции аферистов, подала заявку на кредит в банке. Эти средства злоумышленники требовали перевести на «безопасный счет».