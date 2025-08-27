Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве

В мае текущего года он отправил в отставку своего заместителя Глеба Серегина и начальника управления ЖКХ Алексея Шумника. Тогда администрация объяснила это решение «сложившейся ситуацией в сфере оказания ритуальных услуг в городе». По информации «Зебра ТВ», увольнение чиновников последовало спустя всего четыре дня после ареста банды, орудовавшей на кладбище в Улыбышево.