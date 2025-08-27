Ричмонд
Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве

Ряд СМИ сообщает, что глава администрации города Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава города Владимира Дмитрий Наумов задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как пишет РБК, информацию о задержании также подтвердили местные издания «АиФ-Владимир» и «Зебра ТВ».

По данным «АиФ-Владимир», сотрудники ФСБ вскрыли приемную мэрии и ожидали прихода главы города.

Как уточняет «Зебра ТВ», Дмитрия Наумова, предположительно, подозревают в связях с членами преступной группировки, известной как «кладбищенская мафия», которая была задержана ранее.

В мае текущего года он отправил в отставку своего заместителя Глеба Серегина и начальника управления ЖКХ Алексея Шумника. Тогда администрация объяснила это решение «сложившейся ситуацией в сфере оказания ритуальных услуг в городе». По информации «Зебра ТВ», увольнение чиновников последовало спустя всего четыре дня после ареста банды, орудовавшей на кладбище в Улыбышево.

Наумов возглавил администрацию Владимира в ноябре 2022 года. До назначения на пост мэра он в течение трех лет руководил администрацией Гороховецкого района Владимирской области.