Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве

Глава города Владимира Дмитрий Наумов задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
Как пишет РБК, информацию о задержании также подтвердили местные издания «АиФ-Владимир» и «Зебра ТВ».
По данным «АиФ-Владимир», сотрудники ФСБ вскрыли приемную мэрии и ожидали прихода главы города.
Как уточняет «Зебра ТВ», Дмитрия Наумова, предположительно, подозревают в связях с членами преступной группировки, известной как «кладбищенская мафия», которая была задержана ранее.
В мае текущего года он отправил в отставку своего заместителя Глеба Серегина и начальника управления ЖКХ Алексея Шумника. Тогда администрация объяснила это решение «сложившейся ситуацией в сфере оказания ритуальных услуг в городе». По информации «Зебра ТВ», увольнение чиновников последовало спустя всего четыре дня после ареста банды, орудовавшей на кладбище в Улыбышево.
Наумов возглавил администрацию Владимира в ноябре 2022 года. До назначения на пост мэра он в течение трех лет руководил администрацией Гороховецкого района Владимирской области.