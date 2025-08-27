Спасатели не нашли признаков жизни у Наговициной при аэросъемке

Вылетевший на замену Ми-17ВМ совершил эвакуационный рейс и вывез спасателей и нескольких альпинистов, включая одного россиянина. Повторные вылеты погоды стали невозможны из-за резкой смены и возобновились только 19 августа. Тогда же на помощь Наговициной вышел еще один отряд альпинистов. В пятницу, 22 августа, им пришлось вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы. Спасти россиянку также хотели итальянские летчики, но они так и не дождались подходящей для вылета погоды. Наговицину признали пропавшей без вести.