Припаркованный автомобиль в Уфе скатился в реку

Утром 27 августа на улице Кемеровской у Северного автовокзала в Уфе автомобиль «Лада Приора» скатился в реку Белую. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, машина оказалась в воде из-за неисправного ручного тормоза.
«Водитель включил стояночный тормоз, но после пересел в другую машину, и автомобиль самопроизвольно покатился в воду. В салоне никого не было, пострадавших нет», — пояснили спасатели.
Прибывшие на место сотрудники УГЗ, используя водолазное снаряжение, обследовали дно и берег. Затем они убрали препятствия, зацепили тросом и вытащили машину, которая находилась в 7−10 метрах от берега и на глубине в 1,7 м.