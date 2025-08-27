Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Припаркованный автомобиль в Уфе скатился в реку

Его достали из воды водолазы.

Источник: Управление гражданской защиты г. Уфы

Утром 27 августа на улице Кемеровской у Северного автовокзала в Уфе автомобиль «Лада Приора» скатился в реку Белую. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, машина оказалась в воде из-за неисправного ручного тормоза.

«Водитель включил стояночный тормоз, но после пересел в другую машину, и автомобиль самопроизвольно покатился в воду. В салоне никого не было, пострадавших нет», — пояснили спасатели.

Прибывшие на место сотрудники УГЗ, используя водолазное снаряжение, обследовали дно и берег. Затем они убрали препятствия, зацепили тросом и вытащили машину, которая находилась в 7−10 метрах от берега и на глубине в 1,7 м.