Минчанки хотели заработать на бирже, но лишились более Br60 тыс

Минчанки (38 и 47 лет) в мессенджере нашли тематическую группу, где предлагалось заработать на торгах, и связались с куратором. Обе женщины заполнили анкеты — указали свои номера телефонов, имена, адреса электронной почты и другие персональные данные. После этого с ними связались кураторы и отправили ссылки на сайты поддельных бирж. Женщины следили за изменениями на своих страницах и регулярно зачисляли деньги, думая, что совершают успешные сделки.