Минчанки хотели заработать на бирже, но лишились более Br60 тыс

Минчанки (38 и 47 лет) в мессенджере нашли тематическую группу, где предлагалось заработать на торгах, и связались с куратором. Обе женщины заполнили анкеты — указали свои номера телефонов, имена, адреса электронной почты и другие персональные данные. После этого с ними связались кураторы и отправили ссылки на сайты поддельных бирж. Женщины следили за изменениями на своих страницах и регулярно зачисляли деньги, думая, что совершают успешные сделки.
Спустя время минчанкам сообщили, что они заработали крупную сумму. Однако для обналичивания денег требовалось заплатить комиссию. Тогда они поняли, что стали жертвами мошенников. Сотрудниками ОПК по данным фактам проводятся проверки.
Правоохранители напоминают не верить обещаниям быстрого и легкого заработка в интернете, а вести переписку и совершать сделки можно только на официальных площадках.