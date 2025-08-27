В Абхазии 22 российских туриста пострадали в ДТП

Как прокомментировал начальник управления ГАИ Дамей Авидзба, ДТП произошло на 30-м километре республиканской трассы в Гагрском районе, в начале объездной дороги. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, 55-летний местный житель, не рассчитав расстояние, совершил маневр поворота и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились отдыхающие. Оба водителя, по уточнению ведомства, были трезвы.