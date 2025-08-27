Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Абхазии 22 российских туриста пострадали в ДТП

В Абхазии 22 россиянина получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, четверо из них, включая детей, помещены в стационар.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате аварии, произошедшей в Гагрском районе Абхазии, пострадали 22 российских туриста. Четверым из них, среди которых дети, понадобилась госпитализация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Главврач Гагрской районной больницы Индира Арсалия подтвердила ТАСС, что жизням госпитализированных ничего не угрожает, и им была предоставлена вся необходимая помощь. Остальных пострадавших после осмотра медиками отпустили домой.

Как прокомментировал начальник управления ГАИ Дамей Авидзба, ДТП произошло на 30-м километре республиканской трассы в Гагрском районе, в начале объездной дороги. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, 55-летний местный житель, не рассчитав расстояние, совершил маневр поворота и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились отдыхающие. Оба водителя, по уточнению ведомства, были трезвы.