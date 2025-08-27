Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Улан-Удэ продавали «санкционную» продукцию

В ассортименте магазина были сыры, которые производят в Германии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Улан-Удэ продавали «санкционную» продукцию. В одном из магазинов города в ассортименте были сыры, которые производят в Германии. Этот товар попал под действие специальных экономических мер. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Бурятская транспортная прокуратура пресекла продажу продукции, сыры изъяли и уничтожили — уточнили в пресс-службе ведомства.

Продавца привлекли к административной ответственности по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области завели 13 уголовных дел из-за незаконного оборота наркотиков.