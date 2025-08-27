В Улан-Удэ продавали «санкционную» продукцию. В одном из магазинов города в ассортименте были сыры, которые производят в Германии. Этот товар попал под действие специальных экономических мер. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Бурятская транспортная прокуратура пресекла продажу продукции, сыры изъяли и уничтожили — уточнили в пресс-службе ведомства.
Продавца привлекли к административной ответственности по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области завели 13 уголовных дел из-за незаконного оборота наркотиков.