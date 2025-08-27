Ричмонд
Признаков жизни у альпинистки Наговицыной не обнаружено

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии не обнаружил признаков жизни российской альпинистки из Перми Натальи Наговицыной на пике Победы после видеосъемки с беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Наговицыну искал беспилотник с тепловизором.

«В рамках операции была осуществлена аэровидеосъемка района нахождения альпинистки с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговициной обнаружить не удалось», — передает ТАСС информацию ведомства.

Поисковые работы на пике Победы осложнялись экстремальными погодными условиями, из-за которых запуск беспилотника откладывался, а традиционные способы спасения оказались невозможны. Наталья Наговицына получила тяжелую травму еще 12 августа и с тех пор находилась на высоте около семи тысяч метров, где ранее уже погиб спасатель и произошла авария вертолета.