Пьяный водитель на BMW устроил огненное ДТП на трассе «Брест-Минск-граница РФ»

По предварительной информации, 26 августа, примерно в 23.10, на 278 километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ», неподалеку от деревни Заямное Столбцовского района, 27-летний житель Барановичей, находясь за рулем BMW в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Nissan, двигавшийся в попутном направлении. От мощного удара японское авто загорелось.