Пьяный водитель на BMW устроил огненное ДТП на трассе «Брест-Минск-граница РФ»

Авто с людьми загорелось на трассе под Столбцами, когда его протаранил BMW с пьяным водителем.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный водитель на BMW устроил огненное ДТП на трассе «Брест-Минск-граница РФ». Подробности рассказали в Следственном комитете Беларуси.

По предварительной информации, 26 августа, примерно в 23.10, на 278 километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ», неподалеку от деревни Заямное Столбцовского района, 27-летний житель Барановичей, находясь за рулем BMW в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Nissan, двигавшийся в попутном направлении. От мощного удара японское авто загорелось.

В результате ДТП серьезные травмы получила 18-летняя жительница Минска, ехавшая в Nissan. Девушка госпитализирована с тяжкими телесными повреждениями. Водитель Nissan — 22-летний житель Вилейского района, получил ожоги рук, ягодиц и шеи, и также был доставлен в больницу.

Водитель BMW был задержан. Освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 1,18 промилле.

Столбцовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

В автомобиле Nissan, загоревшемся после удара, пострадали два человека. Фото: СК Беларуси.