В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за гроз

Грозы, туман и дожди ожидаются в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие сутки ожидаются опасные погодные явления. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, местами в регионе прогнозируются грозы и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Кроме того, ночью и в утренние часы на дорогах ожидается туман, который местами сократит видимость до 500 метров.

Спасатели рекомендуют жителям республики проявлять осторожность и по возможности ограничить поездки на личном транспорте в утреннее время.

