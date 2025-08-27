В Перми обвинили мужчину в избиении знакомого клюшкой для гольфа

По данным ведомства, в Кировском районе Перми 17 августа мужчины повздорили. Первый сделал второму замечание из-за неправильной уборки земли на приусадебной территории. Тогда обидевшийся пермяк сел за руль чужой иномарки, стоявшей поблизости, и наехал на оппонента. Потом он вышел из машины и нанес ему клюшкой для гольфа множество ударов по голове и телу. Остановить разъярённого мужчину смогли соседи, которые прибежали на крики о помощи. После инцидента фигурант скрылся. СК завел дело по статье о покушении на убийство.