Главу НМИЦ им. Мешалкина заподозрили в получении крупных взяток

НОВОСИБИРСК, 27 авг — РИА Новости. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) Александр Чернявский и его заместитель Артём Пухальский подозреваются в получении особо крупных взяток, в клинике проходят обыски, сообщил РИА Новости информированный источник.
«В клинике проходят обыски. Оба фигуранта являются подозреваемыми», — сказал собеседник агентства.
По его информации, гендиректор и его заместитель подозреваются в получении особо крупных взяток по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки).
По данным собеседника, речь идёт о якобы обеспечении коммерческих структур за взятки выгодными государственными контрактами на поставку в клинику медицинского оборудования. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.
Прежнее руководство НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина ранее осудили также за хищения средств при поставках медицинского оборудования в клинику.