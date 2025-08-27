Ричмонд
В Красноярском крае произошла массовая гибель пчел

Сельхозпроизводителю в Дзержинском районе вынесли предостережение после сообщения о массовой гибели пчел.

Источник: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В Дзержинском районе сельхозпроизводитель получил предостережение после сообщения о массовой гибели пчел. Как рассказали в Россельхознадзоре по Красноярскому краю, в июле 2025 года к ним с жалобой обратился местный фермер.

Он утверждал, что его пчелы погибли из-за химической обработки соседних рапсовых полей. После этого в ведомстве начали проверку.

Специалисты выяснили, что совхоз «Денисовский» не внес в информационную систему «Сатурн» данные о планах по обработке. Кроме того, уведомление о предстоящих работах на полях было опубликовано в районной газете с нарушениями.

В итоге компании объявили предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства РФ.