В Красноярском крае произошла массовая гибель пчел

В Дзержинском районе сельхозпроизводитель получил предостережение после сообщения о массовой гибели пчел. Как рассказали в Россельхознадзоре по Красноярскому краю, в июле 2025 года к ним с жалобой обратился местный фермер.
Он утверждал, что его пчелы погибли из-за химической обработки соседних рапсовых полей. После этого в ведомстве начали проверку.
Специалисты выяснили, что совхоз «Денисовский» не внес в информационную систему «Сатурн» данные о планах по обработке. Кроме того, уведомление о предстоящих работах на полях было опубликовано в районной газете с нарушениями.
В итоге компании объявили предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства РФ.