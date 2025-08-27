Четыре медведя вышли к населенным пунктам в Иркутской области за сутки. Бурые звери снова бродят в Братском районе. Местный житель заметил одного из них, когда тот плыл по водохранилищу возле садоводства «Дунайка Браза». О втором стало известно от женщины, которая рассказала полицейским, что следы увидела у администрации поселка Прибойный. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. Также медведи бродят и в Усть-Илимске.
— Там дикого зверя увидели в районе территории УК 272/9. Спустя какое-то время он забрел и скрылся в лесу, — прокомментировали в пресс-службе полиции.
Медвежьи следы заметила женщина на своем дачном участке в СНТ «Березка». Власти просят жителей быть осторожными и не ходить в леса в этих районах. Если вы все-таки столкнулись с диким животным, нужно держать дистанцию и не кормить.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье хотят сократить численность медведей.