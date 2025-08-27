Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд лишил званий трех генералов МВД из Петербурга

Суд лишил званий трех генералов МВД из Петербурга по делу о взятках.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы лишил званий трех генералов МВД из Санкт-Петербурга Сергея Умнова, Ивана Абакумова, и Алексея Семенова, обвиняемых во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Лишить Умнова звания генерал-лейтенант полиции», — следует из приговора.

Абакумова и Семёнова лишили званий генерал-майора полиции. Кроме того, суд постановил лишить их госнаград.

Умнов, Абакумов и Семенов осуждены на 12, 11,5 и 10,5 лет, отбывать которые им предстоит в колонии строгого режима.

Согласно обвинительному заключению, ранее озвученному в суде, сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей.

Вину в суде генералы не признали.