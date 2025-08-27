Суд лишил званий трех генералов МВД из Петербурга

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы лишил званий трех генералов МВД из Санкт-Петербурга Сергея Умнова, Ивана Абакумова, и Алексея Семенова, обвиняемых во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Лишить Умнова звания генерал-лейтенант полиции», — следует из приговора.
Абакумова и Семёнова лишили званий генерал-майора полиции. Кроме того, суд постановил лишить их госнаград.
Умнов, Абакумов и Семенов осуждены на 12, 11,5 и 10,5 лет, отбывать которые им предстоит в колонии строгого режима.
Согласно обвинительному заключению, ранее озвученному в суде, сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей.
Вину в суде генералы не признали.