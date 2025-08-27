Ричмонд
Родителям школьников напомнили о возможности получения выходного дня 1 сентября

В Башкирии родители школьников могут взять выходной в День Знаний.

Источник: Комсомольская правда

Родители школьников в Башкирии имеют возможность взять выходной день 1 сентября для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний. Как пояснила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, хотя законодательство не гарантирует такое право автоматически, этот вопрос может быть решен через коллективные договоры на предприятиях.

Иванова отметила, что организации Башкирии активно включают в свои локальные нормативные акты положения так называемого «демографического меню». На текущий момент коллективные договоры действуют в 5538 трудовых коллективах региона, охватывая более 600 тысяч работников.

Для оформления выходного дня 1 сентября родители могут использовать либо оплачиваемый отпуск, либо взять день за свой счет. Отдельно министр напомнила, что право на дополнительный оплачиваемый выходной день имеют также работники, сдавшие кровь в качестве доноров.

