Родителям школьников напомнили о возможности получения выходного дня 1 сентября

Родители школьников в Башкирии имеют возможность взять выходной день 1 сентября для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний. Как пояснила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, хотя законодательство не гарантирует такое право автоматически, этот вопрос может быть решен через коллективные договоры на предприятиях.