Родителям школьников напомнили о возможности получения выходного дня 1 сентября

Родители школьников в Башкирии имеют возможность взять выходной день 1 сентября для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний. Как пояснила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, хотя законодательство не гарантирует такое право автоматически, этот вопрос может быть решен через коллективные договоры на предприятиях.
Иванова отметила, что организации Башкирии активно включают в свои локальные нормативные акты положения так называемого «демографического меню». На текущий момент коллективные договоры действуют в 5538 трудовых коллективах региона, охватывая более 600 тысяч работников.
Для оформления выходного дня 1 сентября родители могут использовать либо оплачиваемый отпуск, либо взять день за свой счет. Отдельно министр напомнила, что право на дополнительный оплачиваемый выходной день имеют также работники, сдавшие кровь в качестве доноров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.