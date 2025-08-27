Пьяная омичка неудачно пыталась дать взятку начальнику районного ГИБДД

Попытка дать взятку начальнику Госавтоинспекции по Черлакскому району закончилось для омички уголовным делом. Совершив ДТП в состоянии алкогольного опьянения, она за 20 тысяч рублей пыталась «решить проблему», но нажила серьезные неприятности, сообщил телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
Прокуратура Черлакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Омска. Женщина обвиняется по серьезной статье «Покушение на дачу дачи взятки». По версии следствия, омичка в состоянии алкогольного опьянения стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Чтобы замять дело, она попыталась передать в служебном помещении начальнику отделения Госавтоинспекции по Черлакскому району в качестве взятки 20 тысяч рублей, положив их в его личный блокнот.
«В виду отказа от получения взятки преступление не было доведено до конца», — говорится в сообщении телеграм-канала, что означает: начальник черлакских гаишников и взятку не принял, и на омичку сообщил куда следует сообщать в таких случаях. Теперь женщину ждет суд и весьма серьезное наказание — штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки, или лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.