Пьяная омичка неудачно пыталась дать взятку начальнику районного ГИБДД

«В виду отказа от получения взятки преступление не было доведено до конца», — говорится в сообщении телеграм-канала, что означает: начальник черлакских гаишников и взятку не принял, и на омичку сообщил куда следует сообщать в таких случаях. Теперь женщину ждет суд и весьма серьезное наказание — штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки, или лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.