Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная омичка неудачно пыталась дать взятку начальнику районного ГИБДД

Теперь ее административное дело о дорожно-транспортном происшествии превратилось в уголовное, с куда более серьезными последствиями.

Источник: Комсомольская правда

Попытка дать взятку начальнику Госавтоинспекции по Черлакскому району закончилось для омички уголовным делом. Совершив ДТП в состоянии алкогольного опьянения, она за 20 тысяч рублей пыталась «решить проблему», но нажила серьезные неприятности, сообщил телеграм-канал «Прокуратура Омской области».

Прокуратура Черлакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Омска. Женщина обвиняется по серьезной статье «Покушение на дачу дачи взятки». По версии следствия, омичка в состоянии алкогольного опьянения стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Чтобы замять дело, она попыталась передать в служебном помещении начальнику отделения Госавтоинспекции по Черлакскому району в качестве взятки 20 тысяч рублей, положив их в его личный блокнот.

«В виду отказа от получения взятки преступление не было доведено до конца», — говорится в сообщении телеграм-канала, что означает: начальник черлакских гаишников и взятку не принял, и на омичку сообщил куда следует сообщать в таких случаях. Теперь женщину ждет суд и весьма серьезное наказание — штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки, или лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.