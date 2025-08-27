В Ростовской области директор компании получил два года за взятки

В Ростовской области директор общества с ограниченной ответственностью получил два года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей по статье «Дача взятки» (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщили в УФСБ России по региону.
— В отношении осужденного было возбуждено четыре уголовных дела. Приговор пока не вступил в силу, — прокомментировали в ведомстве.
Ранее в противоправной деятельности уличили заместителя начальника управления, заместителя начальника отдела разрешительной деятельности МТУ Ространснадзора по ЮФО, а также работника частного образовательного учреждения.
По данным следствия, в 2025 году к уголовной ответственности привлекли специалистов, из числа водителей и руководителей предприятий, незаконно передававших деньги за получение свидетельств ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) как в своих интересах, так и в интересах третьих лиц.
После этого было возбуждено 12 уголовных дел по статьям, связанным с получением взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), посредничеством во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), злоупотреблением должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), служебным подлогом (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
