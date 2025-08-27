В Ростовской области директор компании получил два года за взятки

По данным следствия, в 2025 году к уголовной ответственности привлекли специалистов, из числа водителей и руководителей предприятий, незаконно передававших деньги за получение свидетельств ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) как в своих интересах, так и в интересах третьих лиц.