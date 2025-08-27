Трех экс-генералов МВД приговорили к длительным срокам за особо крупные взятки

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговоры трем бывшим генералам МВД, признав их виновными в получении особо крупных взяток. Экс-начальник петербургского управления, генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его бывшие подчиненные, генерал-майоры Алексей Семенов и Иван Абакумов, получили 10,5 и 11,5 лет. Также к реальному сроку осуждена их коллега Елена Копьева, сообщает РБК.
По данным СК, Сергей Умнов руководил преступной группой, действовавшей с октября 2013 года. Схема была такова: генералы получали деньги от бизнесменов через фонд, который лишь на бумаге предназначался для поддержки программ Главного управления МВД. Под видом благотворительных пожертвований им платили за продление контрактов с фирмами. Эти компании арендовали помещения для отделений ГИБДД, где автовладельцам платно оказывали услуги: проводили техосмотр и проверяли номера машин перед их регистрацией.
Следствие утверждало, что подчиненные Умнова, входившие в специальную комиссию, распределяли места для отделений ГИБДД по регистрации автомобилей в Петербурге и Ленинградской области. 11 таких пунктов размещались в помещениях, принадлежавших коммерсантам, связанным с обвиняемыми. Взамен за это, по данным следствия, часть прибыли этих компаний перечислялась в «Фонд содействия программам ГУВД».
За шесть лет, пока Умнов руководил региональным управлением МВД, фонд собрал около 65 миллионов рублей. Следственный комитет полагает, что эти деньги тратились на личные нужды руководства и поддержание статуса: например, на дорогие автомобили (Toyota Land Cruiser 200 за 5,2 млн и Toyota Camry за 2,2 млн рублей), абонементы в фитнес-центры, ремонт и обустройство кабинетов, а также на организацию банкетов. Одна только сантехника для туалета начальника ГУ МВД стоила более 800 тысяч рублей.
Помимо тюремных сроков, обвинение требовало конфискации имущества фигурантов, включая земельные участки, жилую недвижимость, катера и автомобили фонда. Предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова, обвиняемые в даче взяток, получили по восемь лет лишения свободы.
Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу в июне 2020 года. Изначально фигурантам вменялось превышение должностных полномочий, однако в конце 2021 года материалы передали в центральный аппарат Следственного комитета, где квалификация была изменена на получение взяток в особо крупном размере. Летом 2022 года фигуранты дела были задержаны, после чего Басманный суд Москвы санкционировал их арест.