Трех экс-генералов МВД приговорили к длительным срокам за особо крупные взятки

За шесть лет, пока Умнов руководил региональным управлением МВД, фонд собрал около 65 миллионов рублей. Следственный комитет полагает, что эти деньги тратились на личные нужды руководства и поддержание статуса: например, на дорогие автомобили (Toyota Land Cruiser 200 за 5,2 млн и Toyota Camry за 2,2 млн рублей), абонементы в фитнес-центры, ремонт и обустройство кабинетов, а также на организацию банкетов. Одна только сантехника для туалета начальника ГУ МВД стоила более 800 тысяч рублей.