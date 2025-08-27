Ричмонд
Силовики задержали экс-главу упрздрава Костанайской области

Арестован экс-руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев, сообщает tobolinfo.kz. Он был освобожден с этой должности 16 июля 2025 года.

По данным издания, уголовное дело возбуждено в отношении ряда должностных лиц системы здравоохранения региона. Расследование ведет департамент КНБ области.

Вместе с Данияром Джандаевым фигурантом дела является главный врач Карасуской больницы Владимир Голубев.

В пресс-службе областного суда отказались разглашать подробности дела. Как пишет региональное СМИ, ранее аким Костанайской области Кумар Аксакалов рассказал, что Джандаев был снят с должности из-за выявленных нарушений.

Данияр Джандаев был назначен руководителем управздрава Костанайской области в августе 2022 года. До этого возглавлял Костанайскую городскую больницу.

Ранее сообщалось, что Сатжан Аблалиев освобожден от должности вице-министра транспорта. Его задержали 2 августа по подозрению в получении взятки, а 4 августа КНБ официально подтвердил арест.