Силовики задержали экс-главу упрздрава Костанайской области

По данным издания, уголовное дело возбуждено в отношении ряда должностных лиц системы здравоохранения региона. Расследование ведет департамент КНБ области.
Вместе с Данияром Джандаевым фигурантом дела является главный врач Карасуской больницы Владимир Голубев.
В пресс-службе областного суда отказались разглашать подробности дела. Как пишет региональное СМИ, ранее аким Костанайской области Кумар Аксакалов рассказал, что Джандаев был снят с должности из-за выявленных нарушений.
Данияр Джандаев был назначен руководителем управздрава Костанайской области в августе 2022 года. До этого возглавлял Костанайскую городскую больницу.
Ранее сообщалось, что Сатжан Аблалиев освобожден от должности вице-министра транспорта. Его задержали 2 августа по подозрению в получении взятки, а 4 августа КНБ официально подтвердил арест.