Опекунша-убийца маленького Далера из Екатеринбурга обжаловала приговор

Ранее на приговор было подано три апелляции: две от адвокатов осужденных и одна — от Егольникова. Как сообщается в электронной картотеке Свердловского областного суда, в начале этой недели поступила четвертая жалоба. Ее подала сама Вероника Наумова. Все жалобы будет рассматривать Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Дата заседания пока не определена.