В поезде Москва — Челябинск у жителя Самары нашли мефедрон и кокаин

Сопровождавшие поезд Москва — Челябинск сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте обратили внимание, что распивавший спиртные напитки в вагоне-ресторане пассажир при появлении полицейских стал заметно нервничать.
Полицейские решили выяснить причину нервозности мужчины. Нервным пассажиром оказался 32-летний житель Самары. При попытке проведения личного досмотра он активно сопротивлялся, вырвал сумку из рук сотрудников и препятствовал законным действиям правоохранителей.
Оказалось, что мужчина нервничал не зря — у него были наркотики. В ходе досмотра в кармане нагрудной сумки был обнаружен и изъят пакет, в котором, как установили эксперты, находилось 202,56 грамма мефедрона и 27,90 граммов кокаина.
По словам самарца, наркотики принадлежат ему, и хранил их он для личного употребления без цели сбыта.
За покушение на незаконные приобретение, хранение, перевозку наркотиков на самарца завели уголовное дело. По ходатайству следствия он помещён в следственный изолятор. Ему грозит длительный срок в местах лишения свободы, сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.