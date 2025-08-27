Подростковая группировка терроризирует микрорайон «Сосны» в Уфе

Позже на детской площадке на Тихона напали: избивали руками и ногами, пока он не потерял сознание. В результате подросток получил серьезные травмы, включая сотрясение мозга, перелом двух позвонков, закрытый перелом носа и многочисленные ушибы. В настоящее время пострадавший находится в больнице и нуждается в специальном корсете для передвижения. По оценкам врачей, восстановление займет от трех до четырех месяцев.