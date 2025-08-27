Подростковая группировка терроризирует микрорайон «Сосны» в Уфе

В уфимском микрорайоне «Сосны» и прилегающих населенных пунктах действует группа подростков, терроризирующая местных жителей. Об этом сообщила изданию «База» жительница района Элина. По ее словам, подростки систематически нападают на людей, вымогают деньги и передвигаются на автомобилях без номерных знаков.
Одной из жертв хулиганов стал ее 16-летний сын Тихон. По словам уфимки, инцидент с Тихоном произошел ночью 13 августа, когда молодой человек направлялся в круглосуточный магазин. Группа подростков, среди которых были знакомые парня, потребовала у него деньги, зная о его подработке в спортивном клубе. После отказа они попытались отобрать мобильный телефон.
Позже на детской площадке на Тихона напали: избивали руками и ногами, пока он не потерял сознание. В результате подросток получил серьезные травмы, включая сотрясение мозга, перелом двух позвонков, закрытый перелом носа и многочисленные ушибы. В настоящее время пострадавший находится в больнице и нуждается в специальном корсете для передвижения. По оценкам врачей, восстановление займет от трех до четырех месяцев.
По словам матери пострадавшего подростка, жители нескольких соседних населенных пунктов неоднократно обращались в полицию с жалобами на действия подростковой ОПГ. Однако правоохранительные органы ограничиваются профилактическими беседами, что вынудило Элину самостоятельно заниматься поиском нападавших. Свидетели происшествий опасаются давать показания из-за возможной мести.
Уголовное дело о нападении на Тихона пока не возбуждено, говорит Элина. В полиции ей пояснили, что ожидают выписки из больницы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью.
