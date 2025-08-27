В Дагестане выписали пациентов из Башкирии после массового отравления

Группа юных спортсменов и их сопровождающие из башкирского села Кандры были выписаны из больницы после лечения от пищевого отравления. Инцидент произошел во время пребывания группы в Дагестане, где все пострадавшие находились на лечении в инфекционном отделении Дербентской центральной больницы.