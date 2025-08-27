Ричмонд
В Дагестане выписали пациентов из Башкирии после массового отравления

Пациентов из Башкирии выписали из больницы после отравления в Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

Группа юных спортсменов и их сопровождающие из башкирского села Кандры были выписаны из больницы после лечения от пищевого отравления. Инцидент произошел во время пребывания группы в Дагестане, где все пострадавшие находились на лечении в инфекционном отделении Дербентской центральной больницы.

Как сообщили в пресс-службе администрации главы республики со ссылкой на Сергея Меликова, состояние всех пациентов значительно улучшилось, и они уже вернулись в Башкирию. Ранее сообщалось о госпитализации семнадцати детей и двух взрослых.

По информации министерства спорта Башкирии, поездка была организована самостоятельно без участия официальных спортивных организаций. В ведомстве уточнили, что на данный период не планировалось никаких официальных сборов или соревнований.

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних. В настоящее время проводятся процессуальные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

