В Дагестане выписали пациентов из Башкирии после массового отравления

Группа юных спортсменов и их сопровождающие из башкирского села Кандры были выписаны из больницы после лечения от пищевого отравления. Инцидент произошел во время пребывания группы в Дагестане, где все пострадавшие находились на лечении в инфекционном отделении Дербентской центральной больницы.
Как сообщили в пресс-службе администрации главы республики со ссылкой на Сергея Меликова, состояние всех пациентов значительно улучшилось, и они уже вернулись в Башкирию. Ранее сообщалось о госпитализации семнадцати детей и двух взрослых.
По информации министерства спорта Башкирии, поездка была организована самостоятельно без участия официальных спортивных организаций. В ведомстве уточнили, что на данный период не планировалось никаких официальных сборов или соревнований.
Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних. В настоящее время проводятся процессуальные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.