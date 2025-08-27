В Омской области поймали молодого москвича с крупной партией наркотиков

Крупную партию наркотиков привез в Муромцевский район 18-летний житель Москвы. По версии следствия, молодой человек заказал запрещенное вещество в интернете с целью личного употребления, которое забрал у драгдилера в Омске. С девятью свертками наркотического средства он приехал в рабочий поселок Муромцево, где и был арестован правоохранителями. Наркотики он беспечно хранил прямо в своем гостиничном номере.