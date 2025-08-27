В Омской области поймали молодого москвича с крупной партией наркотиков

Муромцевский суд взял под стражу молодого москвича, обвиняемого в приобретении и хранении наркотических средств. Столичному юноше избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщает телеграм-канал «Суды Омской области».
Крупную партию наркотиков привез в Муромцевский район 18-летний житель Москвы. По версии следствия, молодой человек заказал запрещенное вещество в интернете с целью личного употребления, которое забрал у драгдилера в Омске. С девятью свертками наркотического средства он приехал в рабочий поселок Муромцево, где и был арестован правоохранителями. Наркотики он беспечно хранил прямо в своем гостиничном номере.
Муромцевский районный суд, с учетом представленных материалов и данных о личности, избрал столичному жителю меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Обвинение ему выдвинуто по статье ч. 2 ст. 228 УК РФ, которая предусматривает весьма суровое наказание — до 10 лет лишения свободы.