Железнодорожные пути обвалились под Новосибирском, вмешалась прокуратура

В Новосибирской области транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств, приведших к перебоям в графике движения поездов. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.
Согласно предварительной информации, сегодня приблизительно в 17:00 по местному времени зафиксирован оползень на откосе железнодорожного полотна, находящегося на участке между станциями Жеребцово и Издревая Западно-Сибирской железной дороги, расположенном в Новосибирском районе Новосибирской области.
Движение поездов на данном участке временно остановлено, в связи с чем прогнозируются задержки в расписании. В настоящее время ведется работа по установлению причин случившегося.
Новосибирская транспортная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законодательных требований в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также контролирует ход восстановительных работ.