Железнодорожные пути обвалились под Новосибирском, вмешалась прокуратура

Согласно предварительной информации, сегодня приблизительно в 17:00 по местному времени зафиксирован оползень на откосе железнодорожного полотна, находящегося на участке между станциями Жеребцово и Издревая Западно-Сибирской железной дороги, расположенном в Новосибирском районе Новосибирской области.