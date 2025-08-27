Ричмонд
Железнодорожные пути обвалились под Новосибирском, вмешалась прокуратура

Движение поездов на данном участке временно остановлено.

В Новосибирской области транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств, приведших к перебоям в графике движения поездов. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, сегодня приблизительно в 17:00 по местному времени зафиксирован оползень на откосе железнодорожного полотна, находящегося на участке между станциями Жеребцово и Издревая Западно-Сибирской железной дороги, расположенном в Новосибирском районе Новосибирской области.

Движение поездов на данном участке временно остановлено, в связи с чем прогнозируются задержки в расписании. В настоящее время ведется работа по установлению причин случившегося.

Новосибирская транспортная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законодательных требований в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также контролирует ход восстановительных работ.