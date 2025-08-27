Три жителя Татарстана похитили 1,1 млрд у 2 тыс. членов жилищного кооператива

Председатель правления, его заместитель и главный бухгалтер жилищного кооператива «Триумф-НК» предстанут перед судом в Татарстане. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, они похитили более 1,1 млрд рублей у почти 2 тыс. граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.