Три жителя Татарстана похитили 1,1 млрд у 2 тыс. членов жилищного кооператива

Председатель правления, его заместитель и главный бухгалтер жилищного кооператива «Триумф-НК» предстанут перед судом в Татарстане. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, они похитили более 1,1 млрд рублей у почти 2 тыс. граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Преступная схема действовала с 2004 по 2020 год. Фигуранты под видом заключения договоров займа и вступления в члены кооператива обещали гражданам возможность приобретения жилья. Вместо этого они завладели средствами 1985 человек.
Следователи в ходе расследования провели масштабную работу, опросив пострадавших, клиентов и бывших сотрудников кооператива. Чтобы собрать все доказательства, провели множество экспертиз, а материалы дела заняли свыше 300 томов.
Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на имущество кооператива «Триумф-НК» и личную недвижимость обвиняемых наложен арест. Собрав достаточную доказательную базу, правоохранители направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.