Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три жителя Татарстана похитили 1,1 млрд у 2 тыс. членов жилищного кооператива

В Татарстане завершилось расследование масштабной аферы: трое руководителей жилищного кооператива «Триумф-НК» обвиняются в обмане почти 2 тысяч граждан. По версии следствия, им удалось присвоить более 1,1 миллиарда рублей под предлогом покупки жилья.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Председатель правления, его заместитель и главный бухгалтер жилищного кооператива «Триумф-НК» предстанут перед судом в Татарстане. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, они похитили более 1,1 млрд рублей у почти 2 тыс. граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Преступная схема действовала с 2004 по 2020 год. Фигуранты под видом заключения договоров займа и вступления в члены кооператива обещали гражданам возможность приобретения жилья. Вместо этого они завладели средствами 1985 человек.

Следователи в ходе расследования провели масштабную работу, опросив пострадавших, клиентов и бывших сотрудников кооператива. Чтобы собрать все доказательства, провели множество экспертиз, а материалы дела заняли свыше 300 томов.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на имущество кооператива «Триумф-НК» и личную недвижимость обвиняемых наложен арест. Собрав достаточную доказательную базу, правоохранители направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.