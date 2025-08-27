В Ростовской области двое юношей на мопедах столкнулись на дороге

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области двое юношей на мопедах столкнулись друг с другом на дороге. После этого один из водителей попал в больницу, рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла поздно вечером 26 августа в поселке Ленинском. Предварительно, 17-летний водитель двухколесного транспорта не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречным транспортном, которым управлял 14-летний парень.
— В результате ДТП старший молодой человек из двоих был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в Госавтоинпекции.
Жителям Дона напоминают: соблюдение правил дорожного движения обязательно для всех водителей. Ответственность за безопасность детей на дороге несут родители и законные представители. Взрослым советуют ограничить для своих детей доступ к мотоциклам и автомобилям.
