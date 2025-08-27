В Башкирии состоится электронная жеребьевка на право охоты на медведей

Ранее в республике утвердили лимиты добычи медведей на текущий сезон. Также с начала сентября вводится новое правило: для получения электронного охотничьего билета потребуется успешно сдать тестирование по охотничьему минимуму. Эта система начала действовать в регионе с начала текущего года.