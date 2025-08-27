В Башкирии состоится электронная жеребьевка на право охоты на медведей

Министерство природопользования и экологии Башкирии проведет 2 сентября распределение разрешений на добычу медведей в общедоступных охотничьих угодьях. Жеребьёвка пройдет в электронном формате с использованием специального программного обеспечения, которое случайным образом определяет победителей среди подавших заявки.
Мероприятие состоится в Уфе по адресу ул. Ленина, 86, начало в 9:30 утра. Министерство организует прямую трансляцию процесса, чтобы обеспечить прозрачность процедуры.
Ранее в республике утвердили лимиты добычи медведей на текущий сезон. Также с начала сентября вводится новое правило: для получения электронного охотничьего билета потребуется успешно сдать тестирование по охотничьему минимуму. Эта система начала действовать в регионе с начала текущего года.
