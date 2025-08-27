Россиянин оказался «заложником» турецкой больницы после резкого ухудшения здоровья

Благодаря страховке туроператора россиянину сделали операцию в Анталье, после чего врачи погрузили его в искусственную кому и назначили лечение. Супруга Алексея рассказала, что муж находится в больнице уже месяц. Медики запретили транспортировку и заявили, что вывести его из комы невозможно.