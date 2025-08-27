Россиянин оказался «заложником» турецкой больницы после резкого ухудшения здоровья

57-летний житель Новосибирска Алексей попал в искусственную кому в Анталье после разрыва аневризмы. Страховщик отказался покрывать все расходы, оставив его семью в сложной ситуации.
Житель Новосибирска Алексей отдыхал с супругой на турецком курорте, когда его состояние резко ухудшилось. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», 28 июля у 57-летнего мужчины лопнула аневризма, что привело к кровоизлиянию в мозг.
Благодаря страховке туроператора россиянину сделали операцию в Анталье, после чего врачи погрузили его в искусственную кому и назначили лечение. Супруга Алексея рассказала, что муж находится в больнице уже месяц. Медики запретили транспортировку и заявили, что вывести его из комы невозможно.
Проблема усугубляется тем, что страховая компания отказалась полностью покрывать расходы, классифицировав случай как хроническое заболевание.
«Госпиталь говорит, что это не хроническое, но “Росгосстрах” настаивает на своём. Сейчас он как заложник в турецкой больнице», — поделилась женщина.
Семья признаётся, что не знает, чем оплачивать внезапные счета. В российском посольстве в Турции предложили лишь продлить визу, не оказывая финансовой поддержки.