Во Владикавказе пресекли попытку теракта с поджогом самолета

Ранее ФСБ задержала завербованного СБУ жителя Волгограда, который готовил атаку на аэродром в Энгельсе. Пройдя специальную подготовку в Киеве, подозреваемый по заданию СБУ прибыл в Волгоград под легендой возвращения домой. После этого он поехал в Саратовскую область для подготовки атаки на один из местных военных объектов.