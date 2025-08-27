Во Владикавказе пресекли попытку теракта с поджогом самолета

«УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна», — говорится в сообщении.
Согласно информации агентства, подозреваемый читал «украинские радикальные телеграм-каналы о пытках и убийствах российских военнослужащих». Он купил «пиротехническое изделие» и склонял сотрудника службы безопасности аэропорта к диверсионно-террористической деятельности.
Обвиняемого заключили под стражу. В отношении него возбудили три уголовных дела: по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Следственные действия продолжаются.
Ранее ФСБ задержала завербованного СБУ жителя Волгограда, который готовил атаку на аэродром в Энгельсе. Пройдя специальную подготовку в Киеве, подозреваемый по заданию СБУ прибыл в Волгоград под легендой возвращения домой. После этого он поехал в Саратовскую область для подготовки атаки на один из местных военных объектов.