В Башкирии в квартиру залетела летучая мышь

Жителям Башкирии понадобилась помощь спасателей из-за летучей мыши в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в один из жилых домов Кумертау пришел незваный гость: в квартиру к местной жительнице проникла летучая мышь. Хозяйка помещения, обнаружив нежданную гостью, обратилась за помощью к спасателям.

Специалисты Госкомитета Башкирии по ЧС оперативно прибыли по указанному адресу. Они аккуратно изловили животное, не причинив ему вреда, и выпустили на свободу в естественную среду обитания.

В госкомитете по чрезвычайным ситуациям напомнили, что при обнаружении диких животных в жилых помещениях следует сохранять спокойствие и незамедлительно обращаться к профессионалам. Самостоятельные попытки поимки могут представлять опасность как для людей, так и для животных.

