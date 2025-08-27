В Башкирии в квартиру залетела летучая мышь

Ночью в один из жилых домов Кумертау пришел незваный гость: в квартиру к местной жительнице проникла летучая мышь. Хозяйка помещения, обнаружив нежданную гостью, обратилась за помощью к спасателям.
Специалисты Госкомитета Башкирии по ЧС оперативно прибыли по указанному адресу. Они аккуратно изловили животное, не причинив ему вреда, и выпустили на свободу в естественную среду обитания.
В госкомитете по чрезвычайным ситуациям напомнили, что при обнаружении диких животных в жилых помещениях следует сохранять спокойствие и незамедлительно обращаться к профессионалам. Самостоятельные попытки поимки могут представлять опасность как для людей, так и для животных.
