В Башкирии в квартиру залетела летучая мышь

В госкомитете по чрезвычайным ситуациям напомнили, что при обнаружении диких животных в жилых помещениях следует сохранять спокойствие и незамедлительно обращаться к профессионалам. Самостоятельные попытки поимки могут представлять опасность как для людей, так и для животных.