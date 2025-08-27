Ричмонд
RT: Напавший на полицейских в Москве оказался террористом и членом ИГИЛ*

Напавший на сотрудников полиции в Москве оказался террористом и членом ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал отметил, что Шеравган Кунджумов** внесен Росфинмониторингом в список террористов.

По данным издания, Кунджумов** вместе с другими радикалами планировал теракты на российских объектах транспорта и в ТРЦ еще с 2017 года. Боевик лично готовил взрывные устройства. Также в арсенале у преступников были автоматы, пистолеты и гранаты.

Телеканал уточнил, что Кунджумов** бросил в сторону машины полицейских два «коктейля Молотова», а затем напал на них с ножом. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

Как писал сайт KP.RU, утром 27 августа стало известно, что на Щелковском шоссе столицы полицейские задержали вооруженного ножом мужчину. Злоумышленник оказывал сопротивление и угрожал стражам правопорядка, однако был обезврежен. В результате ЧП никто из сотрудников полиции и случайных прохожих не пострадал.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.