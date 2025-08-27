RT: Напавший на полицейских в Москве оказался террористом и членом ИГИЛ*

Телеканал отметил, что Шеравган Кунджумов** внесен Росфинмониторингом в список террористов.
По данным издания, Кунджумов** вместе с другими радикалами планировал теракты на российских объектах транспорта и в ТРЦ еще с 2017 года. Боевик лично готовил взрывные устройства. Также в арсенале у преступников были автоматы, пистолеты и гранаты.
Телеканал уточнил, что Кунджумов** бросил в сторону машины полицейских два «коктейля Молотова», а затем напал на них с ножом. Его задержали, возбуждено уголовное дело.
Как писал сайт KP.RU, утром 27 августа стало известно, что на Щелковском шоссе столицы полицейские задержали вооруженного ножом мужчину. Злоумышленник оказывал сопротивление и угрожал стражам правопорядка, однако был обезврежен. В результате ЧП никто из сотрудников полиции и случайных прохожих не пострадал.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.