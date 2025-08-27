Ричмонд
ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджог самолета во Владикавказе

В Северной Осетии сорвали теракт: задержан 25-летний мужчина, замышлявший поджог самолета в местной воздушной гавани. Фигурант, будучи активным читателем экстремистских украинских ресурсов, раздобыл зажигательное средство и пытался вовлечь в свои планы сотрудника авиабезопасности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Оперативники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку теракта в международном аэропорту Владикавказ в Северной Осетии. О задержании 25-летнего гражданина России, планировавшего поджечь воздушное судно, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Следствие установило, что подозреваемый активно следил за украинскими радикальными телеграм-каналами, где публиковались материалы о пытках и убийствах российских военнослужащих. Для совершения поджога он приобрел специальное пиротехническое изделие, а также пытался убедить сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта помочь ему.

Задержанный заключен под стражу. Против него возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о приготовлении к преступлению, террористическом акте и содействии террористической деятельности. Следственные действия продолжаются.