Задержавший насильника на улице Москвы мужчина получил награду от СК РФ

Инцидент произошел 17 августа на Рязанском проспекте, где Гасан услышал крики о помощи и увидел, как пьяный мужчина в состоянии алкогольного опьянения нападает на девушку. Он догнал пытавшегося скрыться насильника и вызвал правоохранителей. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о преступлении против половой неприкосновенности, он заключен под стражу.