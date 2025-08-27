Ричмонд
Задержавший насильника на улице Москвы мужчина получил награду от СК РФ

Сотрудники столичного СК вручили благодарность Гасану Садулаеву, который помог задержать иностранца, напавшего на жительницу Москвы. Руководитель следственного управления по Юго-Восточному административному округу Максим Евдокушин лично поблагодарил молодого человека за решительные действия.

Источник: Комсомольская правда

«Ваш поступок является примером мужества и неравнодушия. Спасибо за активную гражданскую позицию и вклад в обеспечение правопорядка», — заявил Евдокушин.

Инцидент произошел 17 августа на Рязанском проспекте, где Гасан услышал крики о помощи и увидел, как пьяный мужчина в состоянии алкогольного опьянения нападает на девушку. Он догнал пытавшегося скрыться насильника и вызвал правоохранителей. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о преступлении против половой неприкосновенности, он заключен под стражу.