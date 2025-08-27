Врио замглавы Курской области Базарова арестовали по делу о хищениях

Как считает следствие, чиновник завышал стоимость строительства на границе с Украиной противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона». При этом укрепления строились с заниженными техническими характеристиками. Всего Базаров похитил более 251 млн руб.
Подельниками врио замглавы назвали экс-начальника управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова, его заместителей Андрея Решетько и Ларису Стрелецкую, а также замминистра строительства Белгородской области Владимира Губарева. Их также отправили под стражу. Дела всех фигурантов планируют объединить в одно производство.