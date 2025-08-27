Врио замглавы Курской области Базарова арестовали по делу о хищениях

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 25 октября) врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. Его обвиняют в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщило ТАСС.