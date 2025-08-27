Ричмонд
На Кубани осудили мужчину, передававшего СБУ данные о ПВО

КРАСНОДАР, 27 авг — РИА Новости. Житель Тимашевского района Кубани, передававший Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о местах дислокации объектов ПВО, осужден на 13 лет и один месяц колонии строгого режима с ограничением свободы на год за государственную измену, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

По данным суда, в июне 2024 года обвиняемый, будучи противником СВО, установил контакт с СБУ и согласился выполнять задания куратора, в частности передавать информацию о расположении военных объектов РФ. Переданные подсудимым сведения, как отмечается, являются актуальными и могут быть использованы против безопасности России.

«Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное по статье 275 УК РФ (государственная измена — ред.). 46-летний житель Тимашевского района признан виновным в передаче представителю СБУ сведений о местах дислокации объектов противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Как сообщает прокуратура края, 46-летний Василий Бережной хотел уехать жить на территорию Украины из политических и идеологический убеждений. Установив контакт с представителями СБУ, он с помощью мессенджера передал спецслужбе сведения о местонахождении ПВО в Приморско-Ахтарске Краснодарского края.

«Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет один месяц, с ограничением свободы на срок один год. Отбывать наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима», — добавили в пресс-службе.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему преступных действиях. Отмечается, что преступления подсудимого выявили и пресекли сотрудники УФСБ России в Краснодарском крае.

Приговор в законную силу не вступил.