На Кубани осудили мужчину, передававшего СБУ данные о ПВО

По данным суда, в июне 2024 года обвиняемый, будучи противником СВО, установил контакт с СБУ и согласился выполнять задания куратора, в частности передавать информацию о расположении военных объектов РФ. Переданные подсудимым сведения, как отмечается, являются актуальными и могут быть использованы против безопасности России.