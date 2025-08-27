Ричмонд
В Уфе появилось 118 новых улиц

В Уфе придумали названия 118 новым улицам.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском микрорайоне Нагаево появились официальные названия для 118 новых улиц, переулков и бульваров. Решение об утверждении топонимики было принято депутатами городского совета на заседании 27 августа.

Согласно информации пресс-службы городской администрации, часть улиц получила имена в честь героев военных действий. Среди них — Герои Советского Союза Николай Морев, Анвар Абдуллин, Нурулла Сафин, Алексей Калганов и Мустафа Газизов, а также Герой России Ильдар Суфияров, погибший в 2024 году.

Другая группа названий увековечила память выдающихся деятелей культуры Башкирии: дирижера Гайнетдина Муталова, композитора Сергея Миролюбова и писателя Яныбая Хамматова.

Также в поселке появятся улицы Героев России, Победителей, Гармонии, Целебная, Шахматная, Новоозерная и Доверия. Среди переулков выделяются Родниковый, Кристальный, Вязовый и Туманный.

