В Ростове сообщили о повреждении минимум семи жилых домов после атаки БПЛА

После ночной атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были заметны повреждения минимум на семи зданиях. Об этом сообщал корреспондент ТАСС с места происшествия.
Позже городские власти подтвердили информацию о нескольких пострадавших зданиях, но не указали их точное количество. Днем 27 августа глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Юлия Мищук рассказала, что к 14 часам приняли 26 заявлений от жильцов 11 домов.
Напомним, непосредственно после воздушной атаки, еще ночью, власти информировали о возгорании кровли четырехэтажного жилого дома в переулке Халтуринском. Огнем было охвачено 250 кв. метров, возгорание оперативно локализовали. Тогда же 15 эвакуированных жильцов здания разместили в пункте временного размещения, в школе № 55. Пострадавших не было.
