В США мужчина, тайно скрывавшийся 89 дней, получил столько же дней тюрьмы

Позже в октябре 2024 года правоохранители установили, что Боргвардт пересекал границу США с Канадой спустя два дня после исчезновения, откуда направился в Париж, где прожил с неустановленной женщиной несколько дней, а позднее — в Грузию, попутно ведя переписку с некой женщиной из Узбекистана, однако детали их диалога остаются неизвестны. Впоследствии американские правоохранители все же вышли на Боргвардта через связанную с ним неуказанную русскоязычную женщину, после чего тот раскрыл им свой план инсценировки смерти и добровольно вернулся в США в декабре 2024 года, где ему было предъявлено обвинение.