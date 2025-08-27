В Перми экстренно расселяют общежитие на Клары Цеткин

Как сообщают пермские СМИ, из общежития на Клары Цеткин, 13 экстренно расселяют жильцов. В здании введен режим повышенной готовности.
В прошлом году здесь произошло обрушение части стены в душевой. Тогда жильцов расселили, а затем разрешили вернуться. Теперь им снова придется покинуть дом. Как гласит объявление на подъезде, здание расселяют в связи с принятым решением о проведении комплексного обследования всех помещений дома и капитального ремонта. Пункт сбора и регистрации разместился в палатке во дворе.