В Перми экстренно расселяют общежитие на Клары Цеткин

В прошлом году здесь произошло обрушение части стены в душевой. Тогда жильцов расселили, а затем разрешили вернуться. Теперь им снова придется покинуть дом. Как гласит объявление на подъезде, здание расселяют в связи с принятым решением о проведении комплексного обследования всех помещений дома и капитального ремонта. Пункт сбора и регистрации разместился в палатке во дворе.