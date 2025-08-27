Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми экстренно расселяют общежитие на Клары Цеткин

Как сообщают пермские СМИ, из общежития на Клары Цеткин, 13 экстренно расселяют жильцов.

Как сообщают пермские СМИ, из общежития на Клары Цеткин, 13 экстренно расселяют жильцов. В здании введен режим повышенной готовности.

В прошлом году здесь произошло обрушение части стены в душевой. Тогда жильцов расселили, а затем разрешили вернуться. Теперь им снова придется покинуть дом. Как гласит объявление на подъезде, здание расселяют в связи с принятым решением о проведении комплексного обследования всех помещений дома и капитального ремонта. Пункт сбора и регистрации разместился в палатке во дворе.