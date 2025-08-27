Отдыхавшую на Ибице с подругой мать троих детей сбил таксист

Две туристки из Великобритании, 26-летняя Эбони Кордингли и ее 27-летняя подруга, мать двоих детей Лорен Хоумс отдыхали на Ибице, Испания. Ночью 26 августа после ужина девушки возвращались в отель и переходили дорогу El-600. В этот момент их на большой скорости сбила Toyota Corolla, за рулем машины был 24-летний испанец.