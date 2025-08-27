СК начал проверку после смерти подростка из Дагестана

В дагестанских Telegram-каналах ранее распространилась информация о гибели 15-летнего мальчика. По словам родных, у подростка опухла и болела рука, и они обратились вначале в травмпункт города Дербента, а затем в центральную районную больницу. Ребенку диагностировали ушиб и отказали в госпитализации. Спустя неделю, как утверждают члены семьи, у подростка началось заражение крови. Мальчика прооперировали в больнице на Ставрополье, но спасти его не удалось. Прокуратура Дагестана сообщила, что организовала проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи.
«Днем 26 августа в районную больницу села Летней Ставки был доставлен 15-летний местный житель с травмами руки. Данные повреждения несовершеннолетний получил на территории другого субъекта при невыясненных обстоятельствах. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетний скончался через непродолжительное время. В Петровском межрайонном следственном отделе СУСК РФ по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.
В управлении добавили, что следователь осмотрел места происшествия, назначил судебно-медицинские экспертизы. Сейчас, как сообщается, выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются очевидцы.