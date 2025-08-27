Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК начал проверку после смерти подростка из Дагестана

МАХАЧКАЛА, 27 авг — РИА Новости. Следователи на Ставрополье проводят проверку в связи со смертью 15-летнего подростка, который был госпитализирован из Дагестана в одну из больниц края с травмами руки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Источник: © РИА Новости

В дагестанских Telegram-каналах ранее распространилась информация о гибели 15-летнего мальчика. По словам родных, у подростка опухла и болела рука, и они обратились вначале в травмпункт города Дербента, а затем в центральную районную больницу. Ребенку диагностировали ушиб и отказали в госпитализации. Спустя неделю, как утверждают члены семьи, у подростка началось заражение крови. Мальчика прооперировали в больнице на Ставрополье, но спасти его не удалось. Прокуратура Дагестана сообщила, что организовала проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи.

«Днем 26 августа в районную больницу села Летней Ставки был доставлен 15-летний местный житель с травмами руки. Данные повреждения несовершеннолетний получил на территории другого субъекта при невыясненных обстоятельствах. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетний скончался через непродолжительное время. В Петровском межрайонном следственном отделе СУСК РФ по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что следователь осмотрел места происшествия, назначил судебно-медицинские экспертизы. Сейчас, как сообщается, выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются очевидцы.