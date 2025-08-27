Ричмонд
На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса

Рейсовый автобус и легковая машина столкнулись на трассе Котельниково — Песчанокопское.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 августа, на трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием легковушки и рейсового автобуса «Москва — Элиста», в котором ехали 15 пассажиров. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около полудня на участке автодороги Котельниково — Песчанокопское в Сальском районе. Предварительно, 46-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Лифан», ехавшим впереди.

За рулем легковушки находился 54-летний водитель, его 10-летний пассажир с травмами попал в больницу. Информация о пострадавших среди пассажиров общественного транспорта не поступала.

Водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

