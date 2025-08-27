Глава Башкирии поручил обеспечить безопасность школьников 1 сентября

Глава Башкирии Радий Хабиров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба с участием руководителей министерств, ведомств и силовых структур республики. Основной темой обсуждения стало обеспечение общественной безопасности во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, и в период выборов в органы местного самоуправления.
Хабиров поручил обеспечить комплексную защиту учащихся образовательных учреждений. Он отметил, что хотя ситуация с антитеррористической защищенностью постепенно улучшается, этот вопрос требует постоянного контроля. Глава республики подчеркнул необходимость поддержания сил и средств в готовности к оперативному реагированию на любые угрозы общественному порядку на всей территории региона.
Участники совещания согласовали порядок межведомственного взаимодействия и определили приоритетные направления работы для правоохранительных органов и экстренных служб в период проведения массовых мероприятий. Были рассмотрены дополнительные меры по обеспечению безопасности в местах проведения праздничных линеек и избирательных участках.
