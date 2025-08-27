Ричмонд
В Пензенской области главу района избили из-за бани

Ссора из-за незаконно построенной бани в Пензенской области привела к избиению главы района Александра Помогайбо металлической трубой. Его госпитализировали, а правоохранители начали проверку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Руководитель Каменского муниципалитета Александр Помогайбо был избит после того, как потребовал от местного жителя снести баню. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Конфликт, по информации канала, развернулся после того, как Помогайбо потребовал снести постройку на улице Белинская в Каменке, но её владелец отказался. Тогда чиновник, по предварительным данным, обозвал собеседника «свиньей», и сразу после этого на него напали.

Примечательно, что это не первый инцидент, связанный с поведением управленца. В прошлом году он был оштрафован на 50 тысяч рублей за оскорбление подчиненного. Кроме того, как пишет SHOT, руководитель разыскивается судебными приставами из-за неоплаченного долга в 8,5 тысячи рублей.

По информации телеграм-канала 112, избитый глава администрации был госпитализирован, а полиция уже приступила к проверке.